«Неравнодушные горожане» призывают краевое руководство вмешаться в градостроительную ситуацию Петиция врио губернатора и министру культуры отправлена через интернет

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Торгово-административное здание на ул. Екатерининская, 72

В минувший уик-энд на платформе change.org появилась петиция на имя врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и краевого министра культуры Галины Кокоулиной, призывающая остановить проект строительства высотного здания на ул. Екатерининской, 72. Петицию разместили «неравнодушные горожане».

Авторы послания призывают представителей краевой власти отозвать положительное заключение на увеличение этажности торгово-офисного здания, которое планируется возвести рядом с Театром юного зрителя, выданное при прежнем руководстве региона, и вернуть ситуацию на стадию общественного обсуждения:

«Уважаемая Галина Юрьевна! Уважаемый Максим Геннадьевич!

Положительное решение экспертизы было выдано при ваших предшественниках. Вы, недавно пришедшая новая генерация руководителей Пермского края, получаете редкую возможность отменить неправомерные заключения, в которых содержатся признаки коррупции. Сейчас общественность внимательно смотрит на ваши первые шаги в управлении Пермским краем. От того, как вы будете реагировать на резонансные конфликты, зависит ваш имидж, ваше будущее в российской политике. От того, какое вы сегодня примете решение, зависит, проведёте ли вы ближайшее годы в конструктивном взаимодействии с региональным сообществом или в постоянном конфликте».

Напомним: депутаты Пермской городской думы должны утвердить увеличение этажности для резонансного проекта на заседании 28 марта, поэтому у общественников остаётся не так много времени для апеллирования к властям.

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