В Ленинском районе Перми обрушилась крыша нежилого дома

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Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, 26 марта в 18.58 поступило сообщение о частичном обрушении кровли в доме, на ул. Достоевского в Перми.

Так как дом был расселён ещё в 2015 году и в нём никто не проживал, пострадавших при обрушении нет. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и три единицы техники.

«Новый компаньон»