«ПАРМА» перечислит полную стоимость билетов на помощь ребёнку

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Ближайший матч с Нижним Новгородом 26 марта станет для клуба благотворительным. Таким образом «ПАРМА» вместе с болельщиками поддержат маленького Кирилла Садкина из Перми с врождённым пороком сердца. Вся сумма, заработанная от продажи билетов на игру, будет перечислена на его лечение в фонд «Дедморозим».

Кардинально решить проблему Кирилла в российских больницах пока невозможно. Поскольку ожидание угрожает жизни ребенка, пермские специалисты рекомендовали координаторам «Дедморозим» дополнительно запросить мнение зарубежных коллег. По итогам заочной консультации немецкие кардиологи посчитали, что операция Кириллу требуется незамедлительно.

«Общие расходы на лечение составляют около 3 млн руб., которых Садкиным не найти. Но чудо может случиться уже в эти выходные, если тысячи болельщиков придут всем сердцем поддержать мальчика и баскетболистов», — объясняет координатор «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

За одну игру баскетбольный клуб «ПАРМА» поможет Кириллу сделать большой шаг к выздоровлению. При желании дополнительно поддержать малыша болельщики смогут прямо во время игры, отправив SMS-пожертвование.

«Никто не застрахован от проблем, но в наших силах поддерживать друг друга. Игроки и болельщики клуба это доказывали уже не раз. Мы верим в выздоровление Кирилла и будем ждать его на играх после лечения», — отметил генеральный директор баскетбольного клуба «ПАРМА» Александр Башминов.

Матч «ПАРМА» — «Нижний Новгород» пройдёт в ближайшее воскресенье, 26 марта, в УДС Молот. Начало игры — в 17.00. Купить билеты ещё можно в центральных кассах и на сайте parmabasket.ru.

«Новый компаньон»