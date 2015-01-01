Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 24 по 31 марта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Новая неделя вновь подарит пермякам разнообразие событий. В частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер Бетховенского проекта, музыканты Пермского губернского оркестра исполнят концертную программу «Я тебе весь мир подарю», в галерее прозвучат «Музыкальные фрески», а в органном зале — «Музыка мира». Откроется выставка современной иконы, пройдут лекции о моде и истории, начнутся кинофестивали. Главным событием предстоящей недели станет концерт Юрия Башета с оркестром «Солисты Москвы».

Выступление альтиста и дирижёра Юрия Башмета с камерным оркестром «Солисты Москвы» (6+) продолжает юбилейное мировое турне, посвящённое 25-летию оркестра.

«Солисты Москвы»

Юрия Башмета заслуженно называют «одним из величайших ныне живущих музыкантов», «русским Паганини» и «музыкальным демоном с альтом». Именно он впервые в мировой исполнительской практике провёл сольные альтовые концерты в лучших залах мира, завоевав блистательную репутацию смелого художника, не боящегося риска. Вот уже почти четверть он века руководит камерным оркестром «Солисты Москвы», с которым стал лауреатом премии Grammy за запись произведений Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. Ему посвящено более пятидесяти произведений современных композиторов, из которых 42 он уже исполнил.

На концерте в Перми прозвучат шедевры классической музыки: Серенада ми мажор Антонина Дворжака; Концертино для альта и струнных ля минор Никколо Паганини; Ноктюрн ре минор П.И. Чайковского и Струнный квартет ре минор Франца Шуберта.

Большой зал филармонии, 29 марта, 19:00

В частной филармонии «Трумф» пройдёт третий, завершающий вечер Бетховенского проекта (6+). «Бетховенский проект» — это амбициозный замысел двух Вадима Тейфикова (скрипка) и Алексея Сучкова (фортепиано), — исполнить, а потом и записать все десять сонат Людвига ван Бетховена для скрипки и фортепиано. В третьем вечере проекта прозвучат сонаты № 6, 7 и 9 («Крейцерова соната»).

«Бетховенский проект

Артисты не собираются ограничиваться только исполнительством, но какими визуальными или аудиосредствами они обогатят свою игру — пока держат в секрете.

Частная филармония «Триумф», 30 марта, 19:00

Пермский театр кукол объединит в новом спектакле «Сказки Пушкина» (6 +) «Сказку о золотом петушке» и «Сказку о рыбаке и рыбке». В этом спектакле великий русский поэт предстает с неожиданной стороны.

В начале спектакля на сцену въезжает телега, на которой сидят три рассказчицы — условные няни, этакие Арины Родионовны. И с ними Пушкин — перчаточная кукла. Александр Сергеевич живо взбирается на стоящий неподалеку дуб (куда же ещё?) и сверху наблюдает за персонажами своих сказок, которые оживают в руках рассказчиц. Спектакль «одет» в жанр скоморошины: действие перемежается песнями, шутками и прибаутками. Художник Марина Зорина сделала героев пушкинских сказок солнечными, смешными, ладными и уютными — как то место, которое они занимают в нашей жизни. Соответствующую фольклорному замыслу музыку написал композитор Виктор Расовский. Режиссёр-постановщик — Вадим Смирнов.

Пермский театр кукол, 25 марта, 11:00 и 13:30; 26 марта, 16:00; 28, 29 марта, 10:30

В Перми проходят «Предмостки» — серия событий в поддержку летнего гражданского фестиваля «Мосты». В рамках этой акции в ближайшие дни пройдут два концерта. Все средства, вырученные от продажи билетов, а также зрительские пожертвования пойдут в фонд фестиваля.

Любимый пермяками дуэт — Умка (Анна Герасимова) и Лена Ипанова (18 +) выступит с концертом стихов и музыки. Умка привезёт сборник стихов литовского поэта Томаса Венцловы, который она недавно перевела, а также споёт свои песни, а Лена Ипанова сыграет на скрипке.

Центр городской культуры, 25 марта, 20:00

Со своими песнями выступит пермский автор-исполнитель Константин Завалин (18 +).

Центр городской культуры, 29 марта, 19:00

Во время фестиваля «Пространство режиссуры» в верхнем фойе ТТ открылись две выставки Данилы Корогодского. Их работа продлена до апреля. Их можно увидеть до или после спектаклей.

Однако в Международный день театра — 27 марта — выставку стоит посетить специально. Главный режиссёр театра Владимир Гурфинкель проведёт по выставке две группы с авторской экскурсией.

Пятна, кляксы и портреты

Театральный музей им. А. А. Бахрушина и Данила Корогодский представляют выставку, посвящённую 90-летию со дня рождения народного артиста России Зиновия Корогодского. Это выставка-посвящение, выставка, «отдающая долг»… Обращение к современникам, представленное через ироническую призму большой и драматичной судьбы человека, которого не смогла сломать система, наказывающая за инакомыслие.

Black Boxes

Персональная выставка Данилы Корогодского. Данила Корогодский говорит, что назвал свою выставку Black Boxes, так как это и чёрная коробка сцены, и чернота в её зовущей пустоте. Пустота, которая просится быть заполненной. Black Boxes Данилы Корогодского — символичный проект для современного российского культурного пространства, в котором новые реалии бытия кровно соединены с недавним советским прошлым. Театр переосмысливает и как бы заново ощущает боли и раны этого прошлого. Это единственный путь к оздоровлению мировосприятия сегодня, и он во многом определяет, каким будет наше будущее.

Театр-Театр, 27 марта, 15:30 и 16:30. Необходима запись. В группе не более 20 человек. Заявку можно отправить по адресу 2teatr@gmail.com

«Нежная кисть»

Содружество «Артос» и Центральный выставочный зал представляют первый совместный проект — выставку современной иконы «Нежная кисть» (6+). На ней представлено пятьдесят экспонатов — это работы и монастырских мастерских, в частности, сербского монастыря Жича и екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря, и работы мирянок из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада и Израиля. Выставка призвана показать, сколь разнообразно, высокопрофессионально и творчески интересно могут работать художницы, создавая подлинные произведения литургического искусства.

Центральный выставочный зал, с 25 марта

Одним из самых ярких событий предстоящей недели станет праздничный концерт «Я тебе весь мир подарю» (6+). Музыканты Пермского губернского оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ полковника Евгения Тверетинова посвятили его прекрасным дамам.

ДК им. А.Г. Содлатова, 25 марта, 18:00

В программе концерта «Дебюсси — Кикта. Музыкальные фрески» (0+) — произведения Клода Дебюсси и Валерия Кикты для арфы, альта и флейты. Первооткрывателем столь необычного музыкального трио в новейшей музыкальной истории является Клод Дебюсси. Хотя изначально он трактовал арфу не как сольный, а скорее как ансамблевый инструмент, в его сочинениях функция арфы перестаёт быть просто аккомпанирующей и инструмент получает самостоятельную тембровую роль. Валерий Кикта, современный российский композитор — один из немногих, кто продолжает сочинять музыку для этого изящного трио инструментов.

Исполнители — музыканты оркестра Пермского театра оперы и балета Лилия Ахметова (арфа), Ирина Марцинкевич (флейта) и Елена Родионова (альт).

Пермская государственная художественная галерея, 26 марта, 16:00

В один из последних дней работы выставки Саши Фроловой PARADIZARIUM пройдёт лекция «Спорт и мода: без / опасные связи» (16+). Её прочитает Людмила Алябьева, культуролог, доцент РГГУ, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», редактор серии «Библиотека журнала «Теория моды» издательства «Новое литературное обозрение» (Москва).

Музей PERMM, 25 марта, 17:00

Ещё одну лекцию, на этот раз по отечественной истории (12+), можно услышать в Доме Мешкова. Здесь расскажут о полиции и жандармерии Пермской губернии накануне революции 1917 года. «В обыденном представлении полиция Российской империи прочно ассоциируется с подавлением революционного движения. В действительности круг её обязанностей накануне революции был несравнимо шире. Чем на самом деле занималась полиция Пермской губернии? Как была устроена? Кто ею руководил? Что за люди поступали на полицейскую службу? О полицейских расследованиях и громких скандалах, о взаимоотношениях «фараонов» друг с другом и с населением, о том, что составляло жизнь пермского полицейского на закате Российской империи, пойдёт речь в лекции», — говорится в пресс-релизе. Лекцию прочитает Сергей Рязанов, кандидат исторических наук, преподаватель Пермского института ФСИН России.

Пермский краеведческий музей, 30 марта, 18:30

«Квартет «Каравай»

Ансамбль солистов Пермской филармонии «Квартет «Каравай» под управлением заслуженного артиста России Олега Згогурина представит слушателям Органного зала концертную программу «Музыка мира» (6+). Музыканты выступят в рамках абонемента № 9 «Великолепная четвёрка». В программе концерта — мелодии Италии, Франции, Ирландии, Дании, Англии, России в оригинальных переложениях квартета.

Органный концертный зал, 26 марта, 18:00

Любители кинематографа смогут увидеть короткометражные фильмы, попавшие в шорт-лист кинопремии «Оскар-2017». В программу «OSCAR SHORTS. Фильмы» (16+) вошли франко-швейцарская фантазия с Джейн Биркин — образец сентиментальной красоты в духе «Амели»; французский психологический триллер о пороках европейской демократии; идеальная любовная мелодрама из Дании; частная история, в которой отражается глобальное общественное устройство, из Венгрии (лауреат кинопремии этого года) и испанская комедия, взявшая «золото» Каннского фестиваля.

Киноцентр «Премьер», до 22 апреля

В «Премьере» стартовал Фестиваль франкофонного кино (18+). Зрителей ждут фильмы из Франции, Синегала и Бельгии, в том числе фильм «Как лев» Самюэля Колларде о пятнадцатилетнем мальчике из Сенегала и криминальную драму «Пепе Ле Моко».

Все фильмы будут показаны на французском языке (с русскими субтитрами).

Киноцентр «Премьер», 25, 26 марта, 17:00

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться