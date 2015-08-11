Пермяки могут сэкономить благодаря новой акции «Выбирай 8,4!» от ПЗСП

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С 23 марта по 31 мая 2017 года АО «ПЗСП» проводит новую акцию «Выбирай 8,4!».

В рамках акции клиент может выбрать ставку по ипотеке от Сбербанка в размере 8,4% годовых на все объекты ПЗСП, либо скидку 8,4% от ПЗСП на квартиры в домах по улицам Баранчинская, 12 или Целинная, 57.

«Новая акция — это прекрасная возможность для горожан сэкономить именно так, как им удобнее: либо за счёт более дешёвой ипотеки, либо за счёт прямой скидки от застройщика», — поясняют в отделе маркетинга предприятия.

Проиллюстрировать экономию можно на примере двухкомнатной квартиры от ПЗСП на ул. Баранчинской, 12. Её цена составляет 2,5 млн руб.

В первом варианте начальный взнос по ипотеке от Сбербанка составляет 15%, то есть 375 тыс. руб. Переплата по кредиту за семь лет по ставке 10,9% составит 917 тыс. 316 руб., а по ставке 8,4% — 690 тыс. 24 руб. Таким образом, клиент сможет сэкономить на процентах по ипотеке 227 тыс. 292 руб.

Во втором варианте — при получении прямой скидки от застройщика в размере 8,4% — выгода на эту квартиру составит 210 тыс. руб. При этом можно взять ипотеку в любом банке под стандартную ставку, но не под 8,4% — эти две возможности не суммируются.

Квартиры на улицах Баранчинская и Целинная, как и другие строящиеся дома от ПЗСП, представляют фирменную серию предприятия Э-600. Она позволяет проводить строительство в короткие сроки и сохранять низкую себестоимость и высокое качество жилья. Конструктивные элементы домов производятся на мощностях завода. Дома предприятие сдаёт точно по плану. Во всех квартирах выполняется качественная отделка по стандартам ПЗСП: металлопластиковые окна и входные металлические двери, встроенные шкафы-купе и ламинированные межкомнатные двери, керамическая плитка и зеркала в ванных комнатах.

Проектные декларации на новостройки от ПЗСП, дополнительную информацию об акциях для покупателей можно найти на сайте компании pzsp.ru/.

В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заёмщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки у АО «ПЗСП» на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учётом условий «Акции для застройщиков» и с учётом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами — партнёрами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заёмщика/созаёмщика и заключения договора по направлению документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заёмщика /созаёмщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заёмщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заёмщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заёмщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платёжеспособности заёмщика/созаёмщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заёмщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос — от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита — от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заёмщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заёмщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования — по телефонам справочной службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнёром ООО «ЦНС», при наличии полного пакета документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. Подробную информацию об услуге, её стоимости и порядке предоставления вы можете узнать по телефонам 8 800 555 55 50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

С 20 марта начинается новая акция по продаже квартир в микрорайоне Вышка-2 — скидка 8,4% от цены прайса. Акция действует до 31 мая 2017 года. Проектные декларации на сайте pzsp.ru. Скидки по акциям не суммируются. Скидка 8,4% от застройщика АО «ПЗСП» действует на объекты по адресам: ул. Целинная, 57 и ул. Баранчинская, 12.

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