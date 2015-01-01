Следственный комитет начал проверку по обрушению снега в детском саду в Перми

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СУ СК РФ по Пермскому краю начал проверку по факту схода снега с крыши пристроя на территории детского сада №175 на ул. Репина, 23 в Перми.

Напомним, инцидент произошёл 22 марта вечером. По предварительным данным, четверо младших школьников самостоятельно пришли на территорию детского сада, забрались на крышу хозяйственной постройки и стали прыгать с неё. В результате схода снега с крыши двое из них получили травмы различной степени тяжести. Один был госпитализирован в больницу. Другому медицинская помощь была оказана на месте.

В настоящее время пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. После проверки сотрудники следственного комитета дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку от снега крыш зданий и сооружений, находящихся на территории детского сада.

«Новый компаньон»