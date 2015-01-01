ООО «Мегалит» отремонтирует участок на ул. Промышленная за 47 млн руб.

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Конкурсная комиссия подвела итоги электронного аукциона на право проведения ремонтных работ участка автодороги в Индустриальном районе Перми от ул. Промышленная, 84/2 до ул. Промышленная, 98а.

Общая площадь участка дороги составляет 53 тыс. 905 кв. м.

Заказчиком работ выступает МКУ «Благоустройство Индустриального района». Проведение работ финансируется из городского бюджета.

До 1 августа 2017 года подрядчик должен выполнить фрезерование проезжей части с последующим её покрытием асфальтобетонной смесью, отремонтировать остановочные площадки. Кроме того ООО «Мегалит» должно установить пешеходные ограждения, осуществить планировку обочин и нанести дорожную разметку.

Гарантийный срок выполненных работ для асфальтобетонного покрытия составляет не менее 36 месяцев а для разметки не менее шести месяцев со дня подписания акта приёмки работ.

Отметим, что максимальная цена контракта составляла 58,4 млн руб. Однако три подрядчика предложили на торгах меньшие суммы. Так, ООО «Бор» согласно было выполнить ремонт участка ул. Промышленной за 51 млн руб, а ООО «Комфорт Гарантии Безопасность» предлагало свои услуги за 54,3 млн руб. Наименьшую стоимость работ в 47,9 млн руб. заявил ООО «Мегалит», с которым и будет заключен контракт.