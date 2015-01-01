ООО «Евразия-Сервис» завысило стоимость работ при ремонте ДК в Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прокуратура передала результаты проверки для возбуждения уголовного дела по фактам хищения более 1,5 млн руб. при проведении ремонтных работ Дворца культуры им. А. С. Пушкина в Перми.

Муниципальный контракт был заключен на сумму 7,9 млн руб. Ремонтными работами занималось ООО «Евразия-Сервис».

По версии следователей, заказчик и подрядчик завысили стоимость работ и похитили более 1,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Новый компаньон»