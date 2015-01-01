В Перми объём рекламы в бумажных и электронных СМИ снизился на 19%

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Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подвела итоги развития рекламного рынка за 2016 год и пришла к выводу, что общий объём рынка в России вырос в среднем на 11%.

При этом самый большой рост отмечен в сегменте интернет-рекламы (21%), где объём рынка составил 136 млрд руб. На 11% стало больше рекламы в кинотеатрах (1 млрд руб.) и на телевидении (150,8 млрд руб.). Отрицательную динамику по итогам прошлого года показала пресса (-16%), в том числе газеты (-16%), журналы (-8%) и рекламные издания (-32%). Меньшим спросом стала пользоваться у рекламодателей и транзитная реклама (-11%).

В Перми объём рекламы за прошлый год составил 1 млрд 236 млн руб. По-прежнему большая часть рекламы приходится на телевидение (466 млн руб.) и наружную рекламу (354 млн руб.), даже несмотря на то, что на рынке наружной рекламы, по сравнению с прошлым годом, произошёл спад (на 4%).

271 млн руб. составил объём рекламы в прессе Перми и 145 млн руб. — на радио. При этом, если на телевидении объём рекламы продолжает расти (в среднем на 9%), в прессе он продолжает снижаться (на 19%).

По сравнению, с другими российскими городами, в Перми объёмы рекламного рынка не высоки. Так, например, в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске рынок достигает 2-2,5 млрд руб.

Самый маленький объём рекламы по итогам прошлого года отмечен в Волгограде — 709 млн руб.

«Новый компаньон»