Художественной галерее требуется временное здание

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В ситуации с переездом Пермская художественной галереи в новое здание возникла противоречивая ситуация.

Как считает глава региона Максим Решетников, с одной стороны, сейчас есть здание, приобретённое за 600 млн руб., с другой — проект реконструкции этого здания его уничтожит.

Кроме того, денег, выделенных на реконструкцию (800 млн руб.) здания, будет недостаточно.

«Сейчас я жду итоговых вариантов. Возможно, затем будет принято какое-то промежуточное решение, так как коллекция дальше храниться в Кафедральном соборе не может. Необходимо найти место и для хранения, и для проведения выставочных экспозиций. Одновременно мы вернёмся к подбору новых площадок для галереи. В качестве одной из них уже рассматривается «Телта», где существующее пространство можно сделать удобным и функциональным», — пояснил он.