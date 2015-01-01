Пермский минздрав сэкономил на зарплате врачей больше 120 млн руб.

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В 2018 году уровень зарплат врачей должен был составить 200%, а среднего и младшего персонала — 100% от средней заработной платы по региону.

Но в сфере здравоохранения по итогам прошлого года из трёх категорий два показателя не были выполнены, сообщают эксперты пермского штаба «Общероссийского народного фронта».

В частности, по врачам показатель был выполнен на 97,7% (показатель 155,9% от средней заработной платы при целевом показателе 159,6%). Заработная плата должна была увеличиться на 1 тыс. 700 руб. и составить 43 тыс. 283 руб. В действительности, зарплата увеличилась на 700 руб. и составила 42 тыс. 285 руб. Таким образом, каждый врач в месяц недополучил 1 тыс. руб. В год — 12 тыс. руб. При учёте, что в регионе трудятся 10 тыс. 124 врача, краевой минздрав сэкономил на зарплатах 121 млн 488 тыс. руб.

По младшему медицинскому персоналу показатель был выполнен на 84,3% (при целевом показателе 70,5%). Младший медицинский персонал должен был получать 19 тыс. 119 руб. На деле их средняя зарплата составила 15 тыс. 116 руб.

«Новый компаньон»