Пермский минздрав сэкономил на зарплате врачей больше 120 млн руб.

Плюсануть
Поделиться

В  2018 году уровень зарплат врачей должен был составить 200%, а среднего и младшего персонала — 100% от средней заработной платы по региону.

Но в сфере здравоохранения по итогам прошлого года из трёх категорий два показателя не были выполнены, сообщают эксперты пермского штаба «Общероссийского народного фронта».

В частности, по врачам показатель был выполнен на 97,7% (показатель 155,9% от средней заработной платы при целевом показателе 159,6%). Заработная плата должна была увеличиться на 1 тыс. 700 руб. и составить 43 тыс. 283 руб. В действительности, зарплата увеличилась на 700 руб. и составила 42 тыс. 285 руб. Таким образом, каждый врач в месяц недополучил 1 тыс. руб. В год — 12 тыс. руб. При учёте, что в регионе трудятся 10 тыс. 124 врача, краевой минздрав сэкономил на зарплатах 121 млн 488 тыс. руб.

По младшему медицинскому персоналу показатель был выполнен на 84,3% (при целевом показателе 70,5%). Младший медицинский персонал должен был получать 19 тыс. 119 руб. На деле их средняя зарплата составила 15 тыс. 116 руб.

«Новый компаньон»

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

зарплата Пермский край здравоохранение общество
Loading...