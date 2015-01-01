Министр здравоохранения Пермского края прокомментировал положение региона в рейтинге эффективности систем здравоохранения

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Сегодня, 22 марта, министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников написал, что Пермский край занял 78 место из 85 регионов в рейтинге эффективности систем здравоохранения РФ, составленный Высшей школой организации и управления здравоохранением. Таким образом, он оказался в числе отстающих.

Но министр здравоохранения не стал анализировать все критерии, по которым оценивались медучреждения и доступность медицинской помощи в регионах (в том числе валовый региональный продукт, госрасходы на здравоохранение и уровень потребления крепкого алкоголя на душу населения), а за основу взял лишь один из них — ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

При этом он заметил, что этот показатель зависит, в первую очередь, не от системы здравоохранения, а от самого населения.

По его словам, жители Прикамья должным образом не заботятся о своём здоровье. Так, диспансеризацию в 2016 году прошли 417 тыс. 577 взрослых. Около 60 тысяч прикамцев её проигнорировали.

«По итогам диспансеризации 2016 года у 72,4% взрослых выявлены факторы риска развития хронических заболеваний. Нерационально питаются 32,3% пациентов, курят 13,4%, имеют повышенное артериальное давление 21%, недостаточно физически активны 21,7%. Избыточная масса тела зафиксирована у 43%, повышенный уровень холестерина в крови — у 8,7% и др. Эти факторы могут спровоцировать сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолёгочные заболевания и сахарный диабет. А именно они удерживают лидирующие позиции среди причин инвалидности и преждевременной смертности населения России. И ещё на один важнейший аспект хотел бы обратить внимание. В 2016 году в ряде территорий Пермского края зафиксирован рост запущенных онкозаболеваний. Мы традиционно ругаем и наказываем за это участковых врачей, главных... А если говорить начистоту, то кто в первую очередь виноват в том, что у человека выявлена злокачественная опухоль третьей-четвёртой стадии? Разве врач? Ведь даже когда пациент испытывает определённый дискомфорт в той или иной «области тела», ему, чаще всего, некогда или лень прислушиваться к своему организму: авось пройдёт… А врач — не Бог, он не видит своих подопечных «издали и насквозь», и может начать обследовать пациента только после того, как тот придёт к нему в кабинет. Это как в пословице: дитя (пациент) не плачет, мать (врач) не разумеет. И не надо говорить о том, что в наши поликлиники трудно попасть. Не смогли записаться на ближайшее время — есть кабинеты доврачебного приема, есть Центры здоровья, которые обслуживают и жителей территорий, и куда попасть достаточно просто. В этих Центрах делают экспресс-анализы, которые могут указать доктору на возможные сбои в состоянии человека», — пишет он.

«Новый компаньон»

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