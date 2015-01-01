Максим Решетников зарегистрировался в «Инстаграме»

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Сегодня, 22 марта, врио губернатора Пермского края Максим Решетников обзавёлся собственной страничкой в «Инстаграме». Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Помимо этого в Facebook и в «ВКонтакте» появились официальные аккаунты пресс-службы главы Прикамья, которые будет курировать Наталья Летаева.

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края:

— Мы сделаем блоги пресс-службы, в которых можно будет оперативно в течение одного-двух часов получать ответы. Я же попытаюсь поработать в Instagram, поскольку много езжу и вижу какие-то кадры, которые хочется запечатлеть и поделиться. Свой блог в других соцсетеях не планирую вести, так как понимаю, насколько это ответственно и трудоёмко. Туда будут обращаться люди, которые захотят лично получить ответы, а в этом надо серьёзно разбираться. Будем всё делать на системной основе. Я же буду лично контролировать все поступившие в пресс-службу вопросы. Для конкретных жалоб и предложений мы предусмотрим другую схему обратной связи — портал, где раскроем всю информацию, что делается в крае. Начнём с программы по ремонту дорог и дворов. Затем будем её обогащать за счёт итоговых перечней строительства и ремонта школ, поликлиник, больниц и т.д. Впоследствии дадим возможность людям пожаловаться, выразить своё отношение. Например, работы не начались или идут с нарушением регламента. В эту систему включим и общественный контроль, который в крае весьма неплохо развит. Тем самым конкретное мнение наших жителей дойдёт до чиновников и подрядчиков, которые за это отвечают. Я же со своей стороны буду контролировать эту систему, которая заставить реагировать чиновников не отписками, а эффективной работой.