Пермяки расчистили путь к счастью

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Фото: Павел Шатров

Вчера на набережной Камы группа энтузиастов провела флешмоб по очистке подходов к арт-объекту «Счастье не за горами». Их усилиями от снега и льда был освобождён один из лестничных спусков, расположенный у правого крыла Речного вокала.

Инициаторами акции выступили сотрудники нескольких туристских компаний Перми, студенты вузов и просто неравнодушные горожане, пожелавшие сделать внести свой вклад в благоустройство города.

Антон Петров, болельщик БК «Парма»:

— В прошлые выходные к нам приезжали друзья из Химок на матч чемпионата Единой Лиги ВТБ чтобы поддержать свою команду. Они попросили, мы им показали Пермь. Больше всего их интересовало «Счастье не за горами». Прогулялись по нашему неприбранному городу. Но самое неприятное было то, что когда ребята вот по этой самой предполагаемой лесенке попытались спуститься к набережной. Они просто скатились вниз. Это москвичи, приехавшие в нашу культурную столицу! Конечно, мне это не понравилось. Сначала своё возмущение выразил в фейсбуке, но скоро понял, что администрация города этим не будет заниматься. Совместно с туристским сообществом решили сами заняться благоустройством.

«Кто-то перепостил сообщение Антона, для нас эта тема оказалась очень актуальной. Решили все вместе и почистить. Время идёт, надо ловить новую волну — у нас появился свой «реальный пацан», новый губернатор. Может быть, нас услышат, обратят внимание и «плотину прорвёт»? Это ведь не единственная проблема в экскурсионном обслуживании туристов, для которых посещение арт-объекта «Счастье не за горами» стало обязательным при посещении Перми. В городе нет благоустроенных стоянок с туалетами, автобусам негде развернуться. Есть классные объекты, но к ним нет подходов», — отмечает пермский экскурсовод Наталья Казакевич.

Фото: Павел Шатров

Активисты решили продолжить приборку и в ближайшую субботу. Дело в том, что за ступеньками лестницы нужен ежедневный уход, так как сейчас на улице происходит резкий дневной и ночной перепад температур, образуется наледь.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» в начале года был передан в муниципальную собственность.