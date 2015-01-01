Пермяк взыскал с УК 130 тыс. руб. за повреждённый автомобиль

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Житель Перми доказал в суде, что повредившая его автомобиль «Kia Forte» ветка упала по вине управляющей компании ООО «УК «Гарант».

Напомним, инцидент произошёл летом прошлого года на ул Ласьвинская.

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 130 тыс. 043 руб. без учёта износа.

Рассмотрев материалы дела, суд решил взыскать с ООО «УК «Гарант» в пользу истца ущерб с учётом износа автомобиля в размере 89 тыс. 255 руб.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда изменила решение Кировского районного суда и постановила взыскать с ООО «Управляющая компания «Гарант» ущерб в размере 130 тыс. 43 руб., а также расходы на проведение оценки (4,4 тыс. руб.), представителя (10 тыс. руб.) и госпошлины (3,8 тыс. руб.).

Апелляционная жалоба ООО «УК Гарант» была оставлена без удовлетворения.

«Новый компаньон»

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