Камский Форум – 2017! «Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вам интересен рынок коммерческой недвижимости?

Вы давно мечтаете обменяться опытом с профессионалами международного уровня?

Кейс с практическими решениями, которые можно успешно применить на практике только на Камском Форуме-2017 в рамках секции «Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен». Не пропустите, уже в эту пятницу 24 марта 2017 года. Организатор секции: представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов в Перми. Официальное представительство РГУД в г. Перми и Пермском крае — компания PAN City Group. Место проведения — «Пермская ярмарка» (Пермь, Шоссе Космонавтов, 59), «Конференц-зал №1». Начало в 9.00.

Вас ждёт: уникальный мастер-класс от Ольги Кулешовой и Алексея Попикова (компания «NAI Becar») на тему «Малые Торговые Центры — кейс «Зачем нужна социальная составляющая». Участникам будет представлен кейс с практическими решениями, которые можно успешно применять на практике. В том числе по созданию успешной концепции объекта, методам увеличения его доходности. Ольга и Алексей научат правильно «считывать» информацию об объекте, диагностировать его сильные стороны и недоработки, эффективно применять методы, которые доказали свою успешность в новых реалиях рынка. Начало игры в 10.50.

Не пропустите самое интересное: в рамках секции по коммерческой недвижимости пройдёт уникальная в России игра по «зелёному» строительству под названием «GREEN ZOOM Game» под руководством нашего эксперта Евгения Тесля, заместителя генерального директора по вопросам устойчивого развития компании «БЮРО ТЕХНИКИ», заместителя председателя комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию РГУД. Начало в 11.30.

По сообщению ООО «ПАН Сити Групп»

Программа секции по коммерческой недвижимости

«Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен»

24 марта 2017 г. Начало в 9.00

(г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 59, ВЦ «Пермская ярмарка»)

Конференц-зал №1







