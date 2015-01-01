Пермяки могут исправить ошибку природы Кирилл Садкин нуждается в дорогостоящей операции

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Кирилл Садкин из Перми родился со сложным пороком сердца. За два года мальчик перенёс три операции, одну из них на 10-ый день жизни. Но это — поддерживающее лечение. Обследовать Кирилла и решить его проблему готовы кардиологи из двух немецких клиник. Чтобы исправить ошибку природы, спрятанную в сердце мальчика, его маме нужно найти 3 млн руб.

С самого рождения за жизнь Кирилла борются пермские специалисты. Благодаря их усилиям и профессиональному лечению мальчик до сих пор жив — учится ползать, играет, говорит первые слова. По слогам зовёт свою маму — Ка-тя. Кроме неё и бабушки Кириллу больше надеяться не на кого, папа мальчика погиб.

«Мы в больницах часто лежим, каждые три месяца в стационаре. В остальное время наблюдаемся у педиатров и кардиологов, пьём назначенные лекарства», — описывает ежедневный быт Екатерина Садкина, мама Кирилла, пока он возится с игрушками на полу.

Практически ничего не выдаёт его болезнь: мальчик доверчиво улыбается, перебирает конструкторы и машинки, рассказывает гостям про любимых зверят.

Но порок сердца даёт о себе знать.

«У него появляется одышка, потливость, синеют кончики пальцев и носа», — рассказывает Екатерина про сына. И добавляет: «Нужна операция, но для неё, как нам объяснили, в сердце слишком большое давление».

Необходимость операции признают и врачи в Перми и Москве — у Садкиных есть толстая папка с медицинскими выписками из кардиологических центров. Но кардинально решить проблему мальчика в российских клиниках пока невозможно. Поскольку ожидание угрожает жизни ребенка, местные специалисты рекомендовали координаторам «Дедморозим» дополнительно запросить мнение зарубежных коллег. По итогам заочной консультации немецкие кардиологи посчитали, что операция Кириллу требуется незамедлительно, и они готовы за неё взяться.

«Мы получили ответы от врачей из кардиологического центра Берлина и государственного кардиоцентра в Дуйсбурге. И те, и другие готовы принять Кирилла, провести обследование и предложить стратегию лечения», — объясняет координатор «Дедморозим» Наташа Цветова.

«В представленных документах у Кирилла тяжёлый врождённый порок сердца, который не может быть исправлен анатомически. Но его можно скорректировать в два этапа с хорошим прогнозом для жизни и развития ребёнка. Первая операция должна быть проведена в ближайшее время, следующая с интервалом в 1,5-2 года. Эти операции могут быть проведены в нашей клинике», — считает специалист по педиатрии и детской кардиологии клиники Herzzentrum Duisburg Глеб Тарусинов.

Ошибку, которую природа допустила в сердце Кирилла, невозможно исправить без поддержки пермяков. Стоимость лечения в Германии составляет до 42 тыс. евро. Также потребуются деньги, чтобы оплатить перелёты, оформление документов и проживание на время лечения. Общие расходы, таким образом, составляют около 3 млн руб., которых Садкиным не найти.

Кирилл, его мама Катя и бабушка живут на съёмной квартире в м-не Кислотные дачи. Работать Екатерина не может — постоянно находится с сыном. Поэтому ни продажа имущества, ни кредиты, которыми можно было бы обойтись в подобной ситуации, не спасут.

Поддержать семью и поделиться любой посильной суммой можно:

1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом:

— для абонентов Tele2, Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300».

«Новый компаньон»

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