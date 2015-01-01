Максим Решетников: предлагаем жителям Прикамья самостоятельно выбрать название нового аэропорта

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 марта, глава Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства нового аэровокзального комплекса и дорожной развязки к строящемуся терминалу.

С ходом строительства дорожной развязки главу региона ознакомил начальник компании-подрядчика «Мостоотряд 123» Юрий Истягин.

Представитель подрядчика доложил, что сейчас ведутся работы по устройству подпорной стенки, осуществляется монтаж металлических пролетных строений: выполнено 40% от общего объёма работ. Завершить строительство планируется в IV квартале этого года.

Проектом предусмотрено строительство левоповоротного съезда с автодороги «Пермь-Усть-Качка» с устройством подпорной стенки, эстакады и путепровода до пересечения с правоповоротным съездом с дороги. Общая стоимость строительства — 448 млн руб.

«Контроль за выполнением работ будет жёстким, ведь строительство развязки — один из ключевых краевых проектов, который позволит обеспечить бесперебойное движение от нового терминала аэропорта в краевую столицу и города региона. Ввод в работу нового современного терминала предполагает, что и Пермь, и Прикамье станут более комфортными как для жителей и туристов, так и для представителей бизнеса. Это повысит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона», — отметил глава Прикамья.

Также глава региона озвучил предложение выбрать название нового аэропорта жителям Прикамья.

Далее Максим Решетников ознакомился с ходом работ на стройплощадке нового аэровокзального комплекса. Директор компании-подрядчика ООО «Уралбилдинг» Иван Кузнецов сообщил ему, что на площадке работает 15 единиц техники в день, всего на стройке трудится более 350 человек. По данным на 1 марта выполнено 65% от общего объёма работ по проекту. Таким образом, строительство нового терминала идёт в графике: уже возведены железобетонные конструкции подземной части здания, надземная часть комплекса; завершены несущий каркас объекта и монтаж кровли, закрыт тепловой контур комплекса. На площадке ведутся работы по остеклению терминала, монтируются витражи в зверином стиле. В апреле текущего года предстоит сделать подвод всех коммуникаций к новому терминалу. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 1 декабря 2017 года.

Как отметил Роман Троценко, председатель совета директоров компании-инвестора «Новапорт», график работ на объекте соблюдается с точностью до недели, при этом аэровокзальный комплекс будет сдан с уже действующими точками торговли и общепита.

«Этот комплекс является самым современным и масштабным на территории округа. Он соответствует всем самым высоким требованиям по безопасности, технологиям, экологичности и энергосбережению. Мы планируем, что Пермь станет региональным хабом по обслуживанию Северного Урала и части Западной Сибири», — подчеркнул Роман Троценко.

Во время осмотра стройплощадки был поднят вопрос, который долгое время оставался нерешённым: стороны обсудили тему синхронизации строительства аэровокзального комплекса с возведением перрона и рулежных дорожек.

Предполагалось, что перрон и рулевые дорожки построят в 2018-2019 годах на средства, выделенные на эти цели по федеральной целевой программе в 2020 году. Напомним, для ускорения процесса инвестором самостоятельно была профинансирована разработка проектной документации по проекту и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Сметная стоимость проекта — 489 млн руб.

Чтобы ускорить сроки строительства перрона и рулежных дорожек, без которых будет невозможна работа телескопических трапов, глава региона Максим Решетников заручился поддержкой министра транспорта РФ Максима Соколова в том, что конкурс с отсрочкой платежа на их проектирование и ввод будет проведён уже в 2017 году. Руководитель федерального транспортного ведомства дал поручение о внесении соответствующих изменений в ФЦП «Развитие транспортной системы России». Это даст возможность «вписаться» в ближайший трёхлетний бюджетный, а значит — реконструировать перрон и всю необходимую транспортную инфраструктуру синхронизировано со вводом терминала.

«Задача совместной работы властей и инвестора — запустить весь комплекс в работу одномоментно, без перебоев и промедлений», — подчеркнул Максим Решетников.

Напомним, строительные работы по возведению нового терминала ведёт подрядчик ООО «Альфа Строй» (холдинг «Уралбилдинг»). Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Перми реализуется с участием инвестора ООО «Новая Колхида» (холдинг ООО «Новапорт»). Компания планирует инвестировать в проект более 5 млрд рублей. Акционерный контроль исполнения инвестобязательств и контроль реализации проекта строительства осуществляет АО «Корпорация развития Пермского края». Согласно проекту общая площадь здания нового аэровокзального комплекса составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек. Трёхэтажный аэровокзал будет оснащён тремя переходными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания инфраструктуры.

Источник — администрация губернатора Пермского края