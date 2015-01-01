Бывшему замглаве Кудымкарского района не удалось обжаловать в ВС приговор Пермского краевого суда

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14 марта 2017 года Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор Пермского краевого суда в отношении Ивана Галкина.

Напомним, в конце прошлого года Пермский краевой суд приговорил бывшего заместителя главы Кудымкарского района к пожизненному лишению свободы за поджог, хищение и организацию убийств трёх человек, в том числе – начальника территориального управления Минсоцразвития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу Галины Мехоношиной.

Галкин попытался обжаловать приговор в Верховном суде, однако суд высшей инстанции жалобу экс-чиновника не удовлетворил.

«Новый компаньон»