Кунгурский художественно-промышленный колледж снова оказался на грани закрытия

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Кунгурскому художественно-промышленному колледжу в два раза сократили финансирование: с 24 до 12 млн руб. Об этом сообщил директор колледжа Евгений Малых.

По его словам, своё решение сократить финансирование кунгурского филиала в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова объяснили недостатком количества учащихся в колледже.

«Но нам два года не давали контрольные цифры приёма», — недоумевает Малых.

Сейчас в колледже учатся 120 студентов на бюджетной основе и 107 на коммерческой.

«Только на выплаты педагогам нам необходимо 9,3 млн руб. Кроме того, нужно оплачивать охрану здания и его содержание», - поясняют в колледже.

Сейчас руководство колледжа намерено обратиться за помощью к министру образования и науки России Ольге Васильевой.

Напомним, об угрозе закрытия колледжа стало известно прошлой весной. Тогда преподаватели и студенты уже обращались к министру образования РФ Дмитрию Ливанову и губернатору Пермского края Виктору Басаргину.

После этого на сайте change.org они создали петицию на имя министра образования РФ Дмитрия Ливанова.

Ещё в прошлом году в регионе обсуждалась возможность перехода колледжа в краевую собственность. Однако в региональном министерстве образования колледжу в этом было отказано.

Сейчас колледж является единственным учебным заведением, которое готовит резчиков по мягкому камню и является «кузницей кадров» для единственного в Прикамье предприятия, производящего сувениры из знаменитого пермского селенита, — артели «Герда Скай» в селе Красный Ясыл Ординского района.

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