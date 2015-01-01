Кунгурский художественно-промышленный колледж снова оказался на грани закрытия
Кунгурскому художественно-промышленному колледжу в два раза сократили финансирование: с 24 до 12 млн руб. Об этом сообщил директор колледжа Евгений Малых.
По его словам, своё решение сократить финансирование кунгурского филиала в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова объяснили недостатком количества учащихся в колледже.
«Но нам два года не давали контрольные цифры приёма», — недоумевает Малых.
Сейчас в колледже учатся 120 студентов на бюджетной основе и 107 на коммерческой.
«Только на выплаты педагогам нам необходимо 9,3 млн руб. Кроме того, нужно оплачивать охрану здания и его содержание», - поясняют в колледже.
Сейчас руководство колледжа намерено обратиться за помощью к министру образования и науки России Ольге Васильевой.
Напомним, об угрозе закрытия колледжа стало известно прошлой весной. Тогда преподаватели и студенты уже обращались к министру образования РФ Дмитрию Ливанову и губернатору Пермского края Виктору Басаргину.
После этого на сайте change.org они создали петицию на имя министра образования РФ Дмитрия Ливанова.
Ещё в прошлом году в регионе обсуждалась возможность перехода колледжа в краевую собственность. Однако в региональном министерстве образования колледжу в этом было отказано.
Сейчас колледж является единственным учебным заведением, которое готовит резчиков по мягкому камню и является «кузницей кадров» для единственного в Прикамье предприятия, производящего сувениры из знаменитого пермского селенита, — артели «Герда Скай» в селе Красный Ясыл Ординского района.