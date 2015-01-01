Березниковские переселенцы смогут приобретать жильё на левом берегу

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В Березниках прошла пресс-конференция с участием представителей городской администрации, «Корпорации развития Пермского края» и новых застройщиков.

Как известно, в Березниках осуществляется проект застройки и переселения горожан в микрорайон «Любимов» на правый берег Камы. Здесь к 2018-му году должно быть построено почти 260 тыс. кв. м жилья и около 12 тыс. кв. м социальной и коммерческой инфраструктуры. Проект стоимостью 7,5 млрд руб. финансируется федеральными и краевыми бюджетами, а также «Уралкалием».

Но в сентябре 2015-го года был разработан порядок переселения, при котором переселенцы были лишены социальных выплат и были ущемлены в части полного возмещения стоимости квартир площадью более 72 кв. м.

Кроме того, ране разработанные нормативные документы устанавливали, что приобретаемое жильё должно находиться на территории Березников вне опасной зоны и должно быть не раньше 1 января 2015 года.

1 марта краевое правительство приняло постановление № 68-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджету города Березники на предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений более 72 кв. м, находящихся в жилищном фонде, признанным непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалйи» в г. Березники».

Вместо того, чтобы дополнить пятый раздел прежнего порядка пунктами для тех, у кого жильё больше 72 м, было предложено три варианта получения компенсации.

В частности, если у переселенца две квартиры по 45 м, то он сможет получить одну квартиру в 76 м, а на оставшуюся сумму компенсации приобрести жильё в «Любимове». Ещё один нюанс — в новом жилом массиве «Любимов» практически нет многометровых квартир, позволяющих удовлетворить претензии жителей «сталинок» и предоставить им жильё соответственно их квадратным метрам.

Также переселенцы получили право приобретать жильё, возводимое на левом берегу Березников другими застройщиками. На сегодня это две строительные компании — «УК «Стройальянс» и «СМТ «Химмашсервис». Первая из из них начала возводить малоэтажные дома на южном въезде в Березники. По словам её генерального директора Андрея Кудрина, здесь планируется к возведению 10 тыс. кв. м жилья. Половина квартир может быть приобретена переселенцами. О конкретных сроках переселения руководитель не сообщил, так как проектная документация проходит госэкспертизу. Её результаты станут известны через два месяца.

На госэкспертизе находится проект и ООО «СМТ «Химмашсервис», которое возводит пятиэтажку на Ленина 57а. Здесь из 80 квартир половину планируют отдать переселенцам. Правда, оба проекта имеют более высокую стоимость квадратного метра. У «УК «Стройальянса» она составляет около 42 тыс. руб., у «СМТ «Химмашсервис» — за 51 тыс. руб. Как сообщил директор отдела по продаже ООО «СМТ «Химмашсервис» Иван Петухов, квартиры в доме сдаются с полной отделкой. Обе компании готовы реализовывать новые проекты, но теперь они ещё должны получить разрешение на строительство.

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