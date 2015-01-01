В Чайковском прокуратура оштрафовала фирму за незаконное использование российского герба

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Чайковская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об использовании изображения государственного герба ООО «Вентиляция», которое заверяло изготавливаемые документы печатью с изображением российского герба, являющегося официальным государственным символом.

В итоге в отношении директора ООО «Вентиляция» было возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 17.10 КоАП РФ — нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации). Предприниматель выплатит штраф в размере 5 тыс. руб.

Источник — прокуратура Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться