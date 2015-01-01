В Чайковском прокуратура оштрафовала фирму за незаконное использование российского герба

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Чайковская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об использовании изображения государственного герба ООО «Вентиляция», которое заверяло изготавливаемые документы печатью с изображением российского герба, являющегося официальным государственным символом.

В итоге в отношении директора ООО «Вентиляция» было возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 17.10 КоАП РФ — нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации). Предприниматель выплатит штраф в размере 5 тыс. руб.

Источник — прокуратура Пермского края

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