Максим Решетников и Николай Дёмкин обсудили ход подготовки к предварительному голосованию «Единой России»

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Сегодня, 16 марта, состоялась рабочая встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и лидера единороссов Прикамья Николая Дёмкина. На встрече обсуждались вопросы подготовки к предварительному голосованию и ход реализации важнейших для края проектов.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Мы обсудили совместные действия администрации губернатора и регионального отделения «Единой России» в период приближающихся выборов и особенно — предварительного партийного голосования. Говорили и о тех шагах, которые необходимо сделать краевым властям при поддержке «Единой России» для того чтобы реально улучшить жизнь людей как в Перми, так и в других территориях края.

По словам Николая Дёмкина, особое внимание врио губернатора обратил на необходимость решения задач, которые были поставлены его предшественником.

«Совершенно точно Максим Геннадьевич выступает за преемственность в выполнении важных для края решений. Он плотно занимается начатыми ранее проектами, которые у всех на слуху — строительство аэропорта, переезд галереи и зоопарка, реконструкция Театра оперы и балета и многими другими. Более того, глава региона намерен ускорить реализацию этих проектов и сделать это за меньше деньги, чем ранее планировалось. Уверен, Максим Решетников придаст новый импульс решению имеющихся в крае задач», — добавил секретарь реготделения «Единой России».

«Новый компаньон»