В Чайковский прибыли все лидеры мировой серии по прыжкам с трамплина

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В предстоящие выходные Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» примет финальные этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

На участие в турнире подали заявки 10 сборных, включая Австрию, Канаду, Великобританию, Словению, Чехию, Южную Корею, Польшу, Германию, Казахстан и Россию.

Судьба обладателя почётного трофея сезона 2016-2017 годов решится в споре Клеменса Айгнера из Германии, а также словенцев Мирана Зупанчича и Нейча Дежмана. В числе других именитых «летающих лыжников» в Чайковский прибыли Сене Превц (Словения), Якуб Янда (Чехия), Мартин Хаманн (Германия).

Сборную России в отсутствии своего лидера, пермяка Евгения Климова, представят Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Роман Трофимов. Честь Прикамья поддержит Егор Усачёв, магистрант Чайковского института физкультуры.

Соревнования пройдут в течение двух дней, 18 и 19 марта. Для выполнения прыжков будет задействован большой трамплин К125.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться