Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 17 по 24 марта

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Пермь продолжает жить под девизом «Ни дня без фестиваля!»: едва закончилось «Пространство режиссуры», как начинается NotdFest — фестиваль искусства северных стран, который проводит Пермский государственный институт культуры. Впрочем, и помимо него поклонники искусства найдут интересные занятия. Филармония приглашает всех любителей музыки на органный концерт и на выступления пианистки Полины Осетинской, выставки открываются в Доме художника, в Пермской арт-резиденции и в Центральном выставочном зале, а в галерее 25/17 уже можно увидеть «Акварельные города». Одним из самых ярких событий на предстоящей неделе станет танцевальное шоу Georgian Legend.

NordFest

NordFest, проходящий в третий раз, в этом году посвящён молодёжи и детям. За три фестивальных дня можно будет посетить 11 событий.

Первым событием Северного фестиваля станет торжественное открытие (6 +), в котором примут участие гости из Финляндии и исполнители классической музыки ПГИК. Идея концерта — преемственность от учителя к ученику. Гости из Финляндии Улла Ройко-Йокела и Сорен Лиллкунг исполнят фортепианные произведения Яна Сибелиуса и арию из «Волшебной флейты» Моцарта.

Колонный зал Пермского государственного института культуры, 21 марта, 19:00

В рамках Дня детской театральной педагогики 22 марта будут проходить мастер-классы по театральному искусству, организован детский театральный марафон, в котором примут участие детские театральные коллективы Перми и Пермского края. Пройдёт круглый стол на тему «Методика работы с детским театральным коллективом». Завершит этот день спектакль детского театрального коллектива Центральной детской школы искусств «Маленький принц».

23 марта — «День современной музыки». В этот день можно будет услышать открытые лекции профессора Надежды Петрусёвой и преподавателя Университета прикладных наук Centria Уллы Ройко-Йокела (Финляндия) о традициях и современных подходах к музыкальному образованию в Финляндии, принять участие в мастер-классах:

— по академическому вокалу — декана департамента культуры университета Novia Сорена Лиллкунга (Финляндия);

— по фортепианному исполнительству — преподавателя Университета прикладных наук Centria Уллы Ройко-Йокела (Финляндия);

— по техникам современной композиции — председателя Пермского отделения композиторов России Игоря Машукова.

Одним из необычных форматов этого дня станет демонстрация видеоверсии знаменитого оперного цикла Электротеатра «Станиславский» «Сверлийцы» (16:00) и финальный концерт современной музыки Green Music Art (18:00).

На все мероприятия фестиваля вход бесплатный.

Пермский государственный институт культуры, 21-23 марта, подробная программа на сайте www.psiac.ru

По признанию мировой прессы, шоу Georgian Legend (6+) — одно из самых успешных музыкально-хореографических зрелищ в мире, реализованных с использованием современных технологий. Мастерское переплетение сюжетов из национальной истории Грузии и Кавказа, талантливо воплощённых в танцах, музыке и песнях, дополняемых красивыми костюмами, декорациями, светом и качественным звуком, превращают Georgian Legend в триумф кавказской культуры на мировой сцене.

Дворец культуры им. А.Г. Солдатова, 20 марта, 19:00

Пермская краевая филармония приглашает всех любителей органной музыки на концерт органиста из Великобритании Генри Фэйрса (6+), который представит слушателям музыку выдающихся композиторов разных столетий.

Генри Фэйрс

Генри Фэйрс — победитель многих международных конкурсов, профессор Бирмингемской консерватории, где возглавляет класс органа, органист Бирмингемского университета. Его музыкальная карьера началась с завоевания Первой премии и Специального приза на Международном конкурсе органистов в Оденсе (Дания). Затем последовали выступления в лучших концертных залах Америки, Канады и Японии. Генри Фэйрс выступал с сольными концертами на знаменитых международных фестивалях: «Органные дни в Мерзебурге», «Орган в Шартрском соборе». Репертуар исполнителя охватывает всю историю органной музыки. Особую любовь Генри Фэйрс питает к творчеству Иоганна Себастьяна Баха и к французской музыке XX века. Концертная программа Генри Фэйрса во многом построена на творчестве этого композитора, но в то же время отличается разнообразием и обилием новых имён.

Органный концертный зал, 23 марта, 18:00

Два вечера подряд на сцену Органного зала будет выходить пианистка Полина Осетинская (6+). 24 марта — с «взрослой» программой, а 25 марта — с детской. На «взрослом» концерте Полина Осетинская исполнит сонаты Доменико Скарлатти, Итальянский концерт Баха и другие произведения.

Полина Осетинская

Программа второго концерта посвящена детской теме в творчестве Петра Ильича Чайковского и Дмитрия Шостаковича. В программе «Детям» Полина Осетинская исполнит музыку великих композиторов и расскажет о них и их произведениях, написанных специально для детей.

Органный концертный зал, 24 марта, 19:00; 25 марта, 12:00

В новом проекте Пермской Арт-резиденции «Женщины и куклы» (12 +), который является продолжением ежегодного проекта «Всё о женщине», речь идёт о женских образах в искусстве и созданных в разных техниках и стилях куклах, которые заполнили пространство большого белого зала.

«Женщины и куклы»

Работая над проектом, куратор и художник Юрий Лапшин оттолкнулся от авторской серии живописных работ 1980-х годов. На трёх картинах запечатлены три разных сюжета: «Брошенные куклы», «Мужчина, играющий в куклы» и «Женщина, играющая в куклы». Так в основе проекта появился феномен игры и человека играющего, двуединство образов женщин и кукол.

Для экспозиции были отобраны работы 12 авторов в возрасте от 18 до 75 лет. В выставку вошли, в том числе, и объекты, когда-то созданные учащимися школы № 9.

Центральной частью экспозиции стал кукольный дом.

Пермская Арт-резиденция, до 12 апреля

В основе выставочного проект «Легенда о горе Нара» (0 +) — традиционные виды японского изобразительного искусства: живопись суми-э, каллиграфия сёдо, оригами.

Всё это — авторские работы пермских художников-японистов: мастера суми-э, кандидата педагогических наук, педагога дополнительного образования школы № 32 Сергея Болховитина; мастера сёдо, учителя китайского языка гимназии № 2 Александра Морозова; мастера оригами, кандидата педагогических наук, доцента ПГГПУ Галины Шеремет, а также их учеников.

Центральный выставочный зал, до 22 марта

Германа Травникова

Дом художника приглашает пермяков на открытие выставки произведений народного художника РФ Германа Травникова и произведений Анатолия Ильиных (0+) из фондов «Музейно-выставочного центра» Когалыма. Выставка из Когалымского музея прибыла в Пермь обмен на выставку пермских художников. Герман Травников и Анатолий Ильиных — российские мастера акварели второй половины XX века.

Дом художника, с 18 марта

В галерее Марины Фельдблюм 25/17 открылась дебютная выставка молодого пермского художника Виктора Белокрылова «Акварельные города» (0+). Зритель увидит 30 акварелей с городскими пейзажами и совершит визуальное путешествие по различным странам и городам мира: от Перми и Санкт-Петербурга до Рима и Венеции. По словам искусствоведов, это не просто «открыточные» виды столиц, а поиски «гения места».

Галерея 25’17, до 30 марта

На экраны российских кинотеатров выходит оскароносная драма «Манчестер у моря» (18+). Главный герой фильма — нелюдимый, погружённый в себя Ли — работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок Манчестер-у-моря. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его семьёй. Неожиданно он узнаёт, что в завещании брат указал его в качестве опекуна 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования.

Главную роль в фильме исполнил Кейси Аффлек, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Во всех кинотеатрах города, с 23 марта

На специальном показе можно увидеть фильм-номинант «Оскара» «Море в огне» (16+). Пермяки уже видели фильм режиссёра-документалиста Джанфранко Рози на открытии Международного фестиваля «Флаэртиана» в 2014 году: тогда показывали его картину «Священная римская кольцевая». В 2016 году режиссёр снял остросоциальный фильм о мигрантах. Рози провёл целый год на острове Лампедуза, снимая происходящее на камеру. Фильм был номинирован на «Оскар», а также получил четыре награды на Берлинском кинофестивале, в том числе главный приз — «Золотой медведь», Приз экуменического жюри, Приз организации Anesty International и Приз газеты Berliner Morgenpost. В обсуждении после показа примут участие политологи и историки кино.

Киноцентр «Премьер», 23 марта, 18:30

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