Глава Прикамья поручил краевому минтрансу подготовить новую концепцию проекта «Городская электричка»

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В среду, 15 марта, глава региона Максим Решетников провёл очередное заседание правительства Пермского края.

На заседании обсудили комплексное состояние дел в сфере пассажирских перевозок железнодорожным, водным, воздушным транспортом в Пермском крае. Рассмотрение вопроса началось с обсуждения состояния железнодорожного транспорта в крае.

«Пригородное пассажирское сообщение является крайне актуальной темой для жителей края. Пассажиропоток по этому году ожидается в объёме 7,6 млн пассажиропоездок. В бюджете на то, чтобы дотировать транспортную работу перевозчиков, заложено 278 млн руб. Тарифы в среднем проиндексированы на 4,7%. Считаю, что ключевое решение в этой сфере — индексация поездок в электричках по территории города: до конца апреля цена на них снижена с 27 до 20 руб.», — отметил глава региона.

Как сообщил и.о. министра Николай Уханов, сегодня на территории Пермского края курсируют 114 пригородных пассажирских поездов. В целях развития маршрутной сети с 1 июня будет введена дополнительная пара пригородных поездов сообщением «Пермь-Кунгур-Пермь». Он отметил, что сейчас минтранс совместно с городской администрацией работает над проектом «Городская электричка».

«Я рассмотрел те предложения, которые есть по этому проекту, и мне кажется, их необходимо качественно переработать, нужно подготовить новую концепцию проекта. Необходимо объединить его с проектом создания транспортно-пересадочного узла, с градостроительными проектами, реализуемыми на территории города. Необходимо выработать новую финансово-экономическую модель, перейти на долгосрочные отношения с перевозчиками и предусмотреть обновление подвижного состава», — дал поручение Максим Решетников.

Тема развития водного транспорта не менее важна, ведь в крае порядка 40 населённых пунктов, в которые можно попасть только по воде. В Пермском крае существует четыре утверждённых водных маршрута, пассажиропоток которых составляет 40 тыс. человек в год. Перевозка пассажиров по данным маршрутам также осуществляется на условиях предоставления субсидии за счёт средств бюджета Пермского края. В этом году на эти цели планируется направить 16,2 млн руб.

«Знаю, в последние два года были проблемы с одним из маршрутов — «Березники-Быстрая»: никак не могли найти перевозчика. Поручаю профильному министерству до мая решить эту проблему и выйти на заключение контракта. Нам необходимы долгосрочные контракты, которые также предусматривали бы обновление плавсредств», — подчеркнул глава региона.

Во время обсуждения работы воздушного транспорта было отмечено, что в 2016 году пассажиропоток несколько упал, однако планируется, что в этом году ситуация выровняется. Сегодня вылеты из аэропорта осуществляются в 22 направлениях. В перечень субсидируемых маршрутов в 2017 года, определенном Федеральным агентством воздушного транспорта, вошли три маршрута, запланированных к субсидированию минтрансом («Пермь — Самара», «Пермь — Казань», «Пермь — Нижний Новгород»).

Вместе с тем, Министерство транспорта вышло с предложением о субсидировании авиарейсов по другим маршрутам без участия федеральных средств. Глава региона М. Решетников поручил ведомству рассмотреть возможность заключения долгосрочных соглашений на организацию субсидируемых авиарейсов с авиаперевозчиками, а также утвердить критерии отбора авиарейсов для софинансирования из краевого бюджета. Планируемый объём федеральных субсидий в 2017 году — 50 млн руб., краевых субсидий — 61,3 млн руб.

Вторым на заседании был рассмотрен вопрос об утверждении требований к материалам эколого-экономического обоснования создания особо охраняемой природной территории регионального значения. Этот документ — важный шаг на пути создания первого природного парка в Прикамье. В соответствии с проектом природный парк «Пермский» объединит 33 существующих особо охраняемые территории в долинах рек Усьвы, Чусовой и Вишеры, его площадь составит более 120 тыс. га. Проект успешно прошёл общественные слушания в территориях. Впереди — госэкспертиза и организационные процедуры, согласование с федеральным министерством. Глава региона поручил завершить все процедуры согласования до конца текущего года, и подчеркнул, что министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии необходимо подготовить чёткий план развития этого парка.

Источник — администрация губернатора Пермского края