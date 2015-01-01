В Прикамье появится Пермский природный парк

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В среду, 15 марта, на заседании краевого правительства врио губернатора Пермского края Максим Решетников объявил о том, что в регионе до конца этого года будет создан Пермский природный парк, который объединит 33 охраняемые природные территории в регионе.

Его площадь составит 120 тыс. га.

Предполагается, что создание парка повысит туристическую привлекательность Пермского края. Проект будет реализован как часть государственной программы, приуроченной «Году экологии». За работу по созданию парка будет отвечать отдельное ведомство.