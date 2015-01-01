Задолженность по зарплате в Прикамье выросла на 12,6%

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По оценкам Пермьстата, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае на 1 марта этого года увеличилась на 12,6% и составила 11 млн руб.

Предприятия задолжали зарплату 719 сотрудникам. В расчёте на одного работника задолженность составляет 15,2 тыс. руб.

Просроченные долги по зарплате имеют предприятия в Березниках (2 млн 278 тыс. руб.), Кунгуре (7 млн 705 тыс. руб.), Чайковском (461 тыс. руб.), Кизеловском (49 тыс. руб.) и Октябрьском (20 тыс. руб.) районов.

Объём просроченной задолженности в 2,8 раз превышает месячный фонд оплаты труда.

«Новый компаньон»