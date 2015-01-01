Строительство дороги «Бисер-Тёплая гора» начнётся в июле

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Сегодня на заседании комитета по промышленности, бюджету и налогам первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров отчитался об исполнении программы развития моногородов. По его словам, строительство дороги «Бисер-Тёплая гора» начнётся в июле этого года.

Дорога необходима для строительства Пермского Щебеночного завода. Сейчас заявка на софинансирование этого проекта направлена в федерацию. Если она будет одобрена, то край сможет получить до 230 млн руб.