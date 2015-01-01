Максим Решетников: задача краевого правительства – создание достойных условий труда для работников предприятий

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Сегодня, 15 марта, глава Прикамья Максим Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов провели встречу с трудовыми коллективами организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Открывая встречу, глава региона Максим Решетников обратился к собравшимся.

«Для Пермского края компания «ЛУКОЙЛ» уже долгие годы является стратегическим партнёром. Ваше предприятие — крупнейший налогоплательщик и работодатель региона: каждый шестой рубль поступает в региональную казну от доходов компании, а в работе холдинга и подрядных организациях занято около 40 тыс. прикамцев. Это ваш неоценимый вклад в развитие Пермского края», — отметил глава Пермского края.

Также Максим Решетников подчеркнул, что компания совместно с краевыми властями активно развивает социальную инфраструктуру в регионе, и обозначил первоочередные задачи в работе краевых властей в социальной сфере и развитии инфраструктуры. Среди них — повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, инфраструктурное развитие, создание комфортной городской среды, улучшение качества и доступности связи для населения.

«Традиционно ЛУКОЙЛ, работая в Пермском крае, основывал свои производственные и социальные проекты на соглашении о сотрудничестве, которое подписано с регионом на ближайшие пять лет. И мы рассчитываем сохранить такой формат отношений. Надеюсь, что глава Прикамья поддержит нас в этом. В Пермском крае реализуется серьёзная программа по социальным инвестициям. Сейчас регион должен определиться, где и в какой сфере наша поддержка была бы наиболее востребованной и эффективной», — подчеркнул президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Источник — администрация губернатора Пермского края