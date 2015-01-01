Суд обязал владельца кальянной снести пристрой к жилому дому

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Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без изменения решение Свердловского районного суда об удовлетворении исковых требований администрации Перми к владельцам кальянной.

В частности, городская администрация обратилась в суд с иском о признании незаконной реконструкции жилого многоквартирного дома в результате возведения пристроя. О появлении незаконного пристроя сообщила жительница дома по ул. Куйбышева, 55. По её словам, с торца здания была произведена незаконная реконструкция пристроя с устройством входной группы в кальян-бар.

Истцов в суде поддержал и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Представитель ведомства в суде пояснил, что в отношении ответчиков не раз выносились предписания, так как пристрой использовался как зал, и не являлся входной группой. В результате чего увеличилась нагрузка на строительные конструкции. Поддержал иск и представитель департамента градостроительства и архитектуры, сообщив, что разрешение на реконструкцию дома владельцами не было получено. По данным Роспотребнадзора, в пристроенном помещении размещался кальян-бар, готовились шашлыки на мангале, что противоречило санитарному законодательству, а отсутствие вентиляции представляло реальную угрозу жизни и здоровью жителей дома и посетителей.

Кроме того, реконструкция изменила параметры площади объекта и повлекла уменьшение общей площади общедомового имущества.

По решению суда владельцы кальянной обязаны в течение шести месяцев снести незаконный пристрой.

Источник — пресс-служба Пермского краевого суда