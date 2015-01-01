«Единая Россия» в Прикамье определилась с моделью праймериз на выборах 2017 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 14 марта, в Перми проходит рабочее совещание, участниками которого стали представители местных отделений партии «Единая Россия» в Пермском крае, участниками которого стали секретари и руководители исполкомов местных отделений партии.

На совещании обсуждается широкий круг вопросов, связанных с организационной, агитационно-пропагандистской и проектной деятельностью, подготовкой и проведением предварительного голосования на основных и дополнительных выборах в муниципальных образованиях Пермского края.

Секретарь регионального отделения Партии Николай Дёмкин ообозначил задачи, стоящие в 2017 году, и отметил, что прошла большая ротация кадров, в том числе практически наполовину обновился состав секретарей и руководителей исполкомов местных отделений партии.

«Мы обновили региональный политсовет и президиум, краевой совет сторонников, а также руководящие органы местных и первичных отделений партии. И это уже сейчас даёт положительные результаты, эффективность работы повышается», — отметил Дёмкин.

Также Николай Дёмкин подробно рассказал о выборном цикле 2017 года. В этом году выборы пройдут в 22 муниципальных образованиях Пермского края, на которых будет замещён 431 мандат местных парламентов. В Единый день голосования жители Прикамья выберут главу региона.

«Наша цель — сделать так, чтобы выборы прошли легитимно, — отметил Николай Дёмкин. — И только «Единая Россия» обладает ресурсами, которые позволят провести выборы при хорошей явке».

Член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края Рустем Юсупов подробно остановился на выборах высшего должностного лица региона:

«В этом году нас ждут серьёзные выборы, предстоит большой фронт работы. Мы будем контролировать ход кампании, и оказывать посильную помощь по организации и проведению выборов в территориях».

Напомним, на прошедшем заседании регионального политического совета было принято решение о делегировании полномочий по организации и проведению предварительного голосования местным политсоветам партии. На основании чего были проведены заседания местных политсоветов и определены модели, по которым будут выбираться кандидаты для участия в выборах от партии «Единая Россия».

Большинство партийцев приняли решение об использовании четвёртой модели предварительного голосования (ПГ). Эта модель предполагает, что участниками ПГ становятся члены и сторонники партии «Единая Россия», а также беспартийные (но не являющиеся членами каких-либо политических партий). В голосовании по участникам ПГ принимают участие члены партии «Единая Россия», утверждённые организационным комитетом. Местный политсовет оформляет итоговый список участников ПГ (с результатами голосования) и вносит его на согласование в региональный политсовет или его президиум.

В шести территориях (Нытвенский, Еловский, Кудымкарский районы, города Губаха, Лысьва, Березники) будет применена третья модель предварительного голосования. Она предполагает, что участниками праймериз становятся члены и сторонники партии «Единая Россия», а также не являющиеся членами каких-либо политических партий. В голосовании по участникам ПГ принимают участие члены партии «Единая Россия» и участники общественных объединений (за исключением иных политических партий), представители организаций, входящих в Организационный комитет. Местный политсовет оформляет итоговый список участников ПГ (с результатами голосования) и вносит его на согласование в региональный политсовет или его президиум.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края