В Добрянке восстановят памятник Ленину

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Активисты добрянского отделения КПРФ внесли на рассмотрение градостроительного совета при администрации Добрянки проект по восстановлению памятника Владимиру Ленину. Предложение коммунистов было одобрено. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

Авторы проекта считают, что памятник Ленину можно перенести из заброшенного угледобывающего посёлка края. Градостроительный совет проголосовал за выделение городской территории под эти нужды. Позже должны появится эскизы памятника и прилегающей к нему территории.

Кроме этого проекта, на градостроительном совете рассматривались проект «Градостроители» (нанесение картин истории Добрянки на фасады домов), который отправлен на конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире», а также установка памятника воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и вооружённых конфликтов и создание аллеи славы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. Все проекты были одобрены.





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