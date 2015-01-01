Сотрудника «Азота» наградили ведомственной наградой

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Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждена Светлана Лычева, энергетик ремонтно-производственного управления (РПУ) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

На «Азоте» Светлана Лычева работает 37 лет, хотя с точными науками она связана гораздо дольше. Умение нетипично мыслить привело Светлану Владимировну сначала на электро-технический факультет Куйбышевского политехнического института, а потом по распределению на «Азот». Сперва она была сменным мастером-электриком, затем начальником отделения в цехе №32. С 2010 года Светлана работает в должности энергетика в ремонтно-производственном управлении. РПУ — это сотни станков, электрооборудования и почти полтысячи людей. Задача Светланы Лычевой — всех вовремя обучить, своевременно организовать ремонты, составить графики, заявки на оборудование и многое другое.

«Светлана умеет качественно выполнять несколько задач одновременно, — говорит начальник РПУ «Азота» Андрей Шахматов. — В ней прекрасно сочетаются теоретик и практик своего дела. Я вижу, что Светлана со всей ответственностью подходит к работе, за что её ценят и уважают коллеги и руководство».

Как говорят сотрудники предприятия, Светлана Лычева стоит как минимум двух, а то и трёх специалистов. Грамота в честь юбилея от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации — почётная награда, заслуженная по праву.

Светлана Лычева, энергетик РПУ «Азота»:

— Понимаю, что почётная грамота от Министерства промышленности и торговли РФ — это высокая оценка моей работы. И в то же время считаю, что такие награды дают не конкретно какому-то человеку, а всему коллективу. Один в поле не воин, без коллег невозможно сделать что-то важное.

Награждение почетных азотчиков министерскими наградами — многолетняя традиция, которая в юбилейный год, предприятие отмечает свое 85-летие, подчеркивает высокий профессиональный уровень и командный дух заводчан.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники