ОАО «РЖД» вложит 37 млн руб. в строительство наружных сетей на «Перми-Сортировочной»

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АО «РЖДстрой» объявило конкурс с предварительным квалифицированным отбором на строительство, реконструкцию и выполнение капремонта инженерных сетей и коммуникаций на объекте «ТЧ Пермь-сортировочная — строительство дома отдыха локомотивных бригад».

Максимальная стоимость контракта составила 37 млн 382 тыс. руб.

Работы должны быть выполнены не позднее 31 декабря 2017 года.

В рамках заключенного контракта подрядчик выполнит земляные работы, построит лестницы, стены, каркас, проложит тепловые сети и наружные сети канализации.

«Новый компаньон»