В Юсьвинском районе незаконно сократили чиновницу
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Уволенная сотрудница сельской администрации в Юсьвинском районе добилась восстановления в прежней должности после обращения в суд.
Как выяснилось в ходе проверки, в конце декабря 2016 года женщина была уволена в связи с сокращением численности штата сотрудников, но работодатель не учёл, что чиновница является одинокой матерью и воспитывает сына в возрасте до трёх лет.
В итоге суд удовлетворил исковые требования и взыскал с администрации сельского поселения средний заработок за время вынужденного прогула.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться