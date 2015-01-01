В Юсьвинском районе незаконно сократили чиновницу

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Уволенная сотрудница сельской администрации в Юсьвинском районе добилась восстановления в прежней должности после обращения в суд.

Как выяснилось в ходе проверки, в конце декабря 2016 года женщина была уволена в связи с сокращением численности штата сотрудников, но работодатель не учёл, что чиновница является одинокой матерью и воспитывает сына в возрасте до трёх лет.

В итоге суд удовлетворил исковые требования и взыскал с администрации сельского поселения средний заработок за время вынужденного прогула.