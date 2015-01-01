В Кунгуре бухгалтер УК обвиняется в растрате

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В Кунгуре прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего бухгалтера ООО «Домоуправление №6 плюс», которая обвиняется в растрате 320 тыс. руб., совершённой с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведённой в июне 2016 года.

Дело направлено в Кунгурский городской суд.

Максимальное наказание, которое грозит бухгалтеру, — шесть лет лишения свободы.

Источник — прокуратура Пермского края