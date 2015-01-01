В «Парме» намерены до конца сезона всё-таки порадовать победами

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Антирекорд по проигранным матчам пермской «Пармы» в чемпионате Единой лиги ВТБ достиг уже 17 матчей. С начала розыгрыша в графе победы по-прежнему зияет пустота.

В минувшую субботу пермяки на своём паркете уступили БК «Химки» со счётом 83:87. Провальной для «Пармы» получилась вторая четверть, где они уступили сопернику 12 очков — 17:29. Что, несомненно, радует, в трёх других 10-минутных игровых отрезках они имели хоть небольшое, но преимущество.

В матче против «Химок» в составе «Пармы» одним из результативных игроков стал очередной новобранец клуба, 23-летнй форвард Домагой Самац (рост 206 см). Нынешний сезон он начал у себя на родине в чемпионате Хорватии — выступал за клубы «Цибона» и «Гермес», а в прошлом — в США защищал цвета команды университета Форт Хейс.

Сергей Богуславский, член попечительского совета ФРПБ «Парма»:

— Сезон ещё не закончен, у нас впереди важные игры. Будем в каждой из них бороться за победу и подписание новых игроков — это возможность улучшить конкуренцию в каждой игровой линии. Мы смотрим на его приезд с прицелом на следующий сезон. Как мы и говорили ранее, ситуация в клубе в финансовом плане стабилизировалась, а в спортивном — мы должны быть конкурентоспособны в лиге ВТБ.

В следующем туре чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в Санкт-Петербурге 18 марта встретится с местным «Зенитом».