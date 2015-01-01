Пермские власти в выходные проверят состояние городских улиц

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Министерство здравоохранения Пермского края проанализировало ситуацию с уличными травмами. За последние 10 дней количество обращений граждан в травмпункты Перми возросло в среднем на 10%. Одной из причин увеличения травм является низкое качество расчистки тротуаров от наледи. В связи с чем глава Прикамья Максим Решетников поставил задачу администрации города ускорить работу по благоустройству тротуаров.

Власти города должны будут в выходные дни проинспектировать улицы Перми, которые по информации жителей являются самыми «травмоопасными». После этого они отчитаются перед главой региона о том, как организована расчистка тротуаров и особенно подъездных путей к социальным объектам — больницам, школам, детсадам.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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