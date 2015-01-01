Станция скорой помощи в Перми получила предупреждение УФАС

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Причиной выдачи предупреждений стало нарушение станцией действующего законодательства при заключении договоров на обслуживание службы машинами скорой помощи без проведения конкурса.

Всего предупреждения получили девять подстанций ПГССМП.

«Торги на определение поставщиков не проводились, хоть и договоры на оказание услуг скорой медицинской помощи заключены», — уточнил и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальёв.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ФСБ обратилось ООО «Новоскор», недовольное действиями должностных лиц ГБУЗ ПК «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» (ПГССМП) при проведении конкурсов на выбор подрядчика на обслуживание машин скорой. Контракт был заключен с единственным поставщиком, при этом конкурс был проведен с нарушениями.

По факту обращения прокуратура начала проверку станции скорой помощи в Перми.

По итогам главному врачу ПГССМП было выдано представление об устранении нарушений — конкурс на предоставление транспортных услуг объявили повторно.





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