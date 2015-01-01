Жители Прикамья смогут оценить деятельность больниц

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На последнем заседании общественного совета при минздраве Пермского края было принято решение о том, что в 2017 году по итогам оценки деятельности больниц пациентами будет составлен рейтинг больниц региона и разработаны дальнейшие рекомендации по их работе.

Оценивать больницы пациенты будут по нескольким критериям: открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медуслуг и доступность их получения, время ожидания, вежливость и компетентность медиков.

Контролировать проведение независимой оценки больниц будет уже новый состав общественного совета. Итоги будут подведены в ноябре 2017 года. Каждый пациент сможет высказать своё мнение о медицинских учреждениях, заполнив анкету на сайте федерального минздрава.

«Мы вместе с минздравом сосредоточились на конкретных изменениях к лучшему, которые могли бы ощутить на себе конкретные пациенты, пусть их и будут сотни, а не миллионы. Насколько это получилось, каждый сможет оценить по нашим публичным отчётам на сайте ведомства», — говорит председатель общественного совета при минздраве Пермского края, учредитель и координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.