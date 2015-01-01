В Прикамье прокуратура потребовала вернуть земельный участок в федеральную собственность

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Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Ординского района Пермского края проверили использование и охрану водных объектов в Ординском районе и обнаружили, что муниципалитет Медянского сельского поселения незаконно зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью более 72 тыс. кв. м, где протекает река Медянка, являющаяся федеральной собственностью, так как на ней расположено водохранилище — русловой пруд с действующим гидротехническим сооружением.

Природоохранная прокуратура потребовала в суде вернуть земельный участок под прудом в федеральную собственность. Иск прокурора был удовлетворён.

Источник — прокуратура Пермского края