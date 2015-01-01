Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 10 по 17 марта

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Предстоящая неделя порадует пермяков разнообразием культурных событий. В органном зале концертом «Бах в стиле джаз» завершается абонемент «Орган — DUETTO», там же выступят московские виртуозы волынок и барабанов — оркестр волынщиков City Pipes и дуэта из Ирландии Leif. В Перми открылось несколько любопытных выставок, пройдёт встреча, посвящённая моде, пермский ансамбль «Ба-ба-ту» отметит юбилей, но главные мероприятия ждут поклонников театра. В Театре-Театре продолжается фестиваль «Пространство режиссуры», на сцене Театра кукол состоится премьера моноспектакля «Меня зовут Лёк», а в Пермском театре оперы и балета снова зазвучит «пение ангелов».

«Меня зовут Лёк»

Режиссёр «золотомасочной» «Толстой тетради» ставит в Пермском театре кукол моноспектакль для малышей. «Меня зовут Лёк» (3+) — история мотылька, который живёт в чашечке фиолетового вьюнка и с интересом познаёт окружающий мир. «Это лёгкая трогательная история про нашу жизнь. Для взрослых это рассказ о том, что не следует тратить время на пустяки, грустить и отчаиваться, когда вокруг столько удивительных вещей. Только нужно уметь их увидеть и понять. Для детей это путешествие в особый мир, в повседневной жизни скрытый. Мы увеличиваем микромир как под лупой, и зрителям открывается множество загадок и сюрпризов этой крохотной части нашей реальности», — рассказал режиссёр-постановщик Александр Янушкевич. Зрители — дети от трёх лет с родителями — смотрят на всё глазами главного героя Лёка и познают мир вместе с ним. Как он родился, расправил крылья, встретил новых знакомых, испытал на себе действие стихий. Спектакль не разыгрывается по ролям, а собирается из отдельных картинок — ситуаций, в которых проносится наша жизнь. По словам авторов спектакля, переливающиеся всеми цветами радуги световые декорации и куклы оставят яркое впечатление как у детей, так и у взрослых.

Пермский театр кукол, 11 марта, 11:00, 13:00; 12 марта, 11:00, 16:00

В Перми продолжается VII международный театральный фестиваль-форум «Пространство режиссуры» (12+).

Зрителей ждут спектакли Театра Наций (Москва), театра «Красный факел» (Новосибирск) и других. Одна из главных премьер в рамках фестиваля-форума — спектакль #конституциярф (18+), созданный творческой командой Театра-Театра. Над постановкой работал главный режиссёр Театра-Театра, худрук «Сцены-Молот» Владимир Гурфинкель. Исполнители — артисты стажёрской группы театра. Художник-постановщик — Ирэна Ярутис. Место действия спектакля — история нашей страны. #конституциярф — это не чтение нормативно-правового акта вслух. Это взгляд на документ нашей эпохи сквозь призму истории Государства Российского. В тексте спектакля, составленном пермским драматургом Ксенией Гашевой, соединены цитаты из воспоминаний, высказываний и произведений Александра Пушкина и Анатолия Собчака, Светланы Алексиевич и Дмитрия Лихачёва, Александра Блока и Галины Вишневской, Николая Гоголя и Людмилы Улицкой, сводки новостей РИА «Новости» и текста самой Конституции Российской Федерации.

Театр «Сцена-Молот», 12 марта, 21:00

Заключительный день фестиваля «Пространство режиссуры» ознаменуется празднованием 90-летия театра. В этот день состоится юбилейный вечер Театра-Театра (12+). На празднике прозвучат арии, дуэты и хоры из любимых спектаклей, а также будут представлены фрагменты будущих спектаклей, к которым сейчас ещё только создаётся музыка.

Пермский академический Театр-Театр, 14 марта, 19:00

Любимый пермяками хор MusicAeterna выступит с концертом духовной музыки (6 +). В программе — произведения Альфреда Шнитке, Сергея Рахманинова, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, Александра Глазунова и других русских композиторов, а также традиционные знаменные распевы. Дирижёр — Валерия Сафонова.

Пермский театр оперы и балета. 11 марта, 19:00

Пермская филармония приглашает на вечер в компании органа и саксофона. Музыканты — саксофонист Павел Новиков-Растопнин и органистка Мария Блажевич — представят программу «Бах в стиле джаз» (6+), в которой соединились орган и саксофон, классика и джаз.

«Бах в стиле джаз»

Павел Новиков-Растопнин — саксофонист и композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и дирижёр Московского ансамбля солистов «ВОЛГАORCHESTRA», постоянный участник российских и зарубежных музыкальных фестивалей. Выступает в качестве дирижёра и саксофониста с разными коллективами страны.

Мария Блажевич — лауреат международных конкурсов, органистка Томской государственной филармонии. С успехом выступала на всероссийских и международных конкурсах, совершенствовала своё мастерство на мастер-классах ведущих европейских органистов.

В исполнении дуэта прозвучат сочинения Баха, Корелли, Альбинони, Марчелло, Пёрселла, Вивальди в оригинале и в авторской обработке.

Органный концертный зал, 11 марта, 18:00

Также на сцене органного зала пройдёт выступление московских виртуозов волынок и барабанов — оркестра волынщиков City Pipes и дуэта из Ирландии Leif «Легенды Ирландии» (6+).

«Легенды Ирландии»

Оркестр волынщиков City Pipes, эксцентричный и взрывной коллектив, запомнился пермской публике своим ярким выступлением на открытии XI Международного фестиваля органной музыки в ноябре 2016 года, когда концерт City Pipes состоялся поздним вечером в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Украшением вечера станет световое шоу Дениса Тремора.

Органный концертный зал, 14 марта, 18:00

В Центре городской культуры открывается выставка, посвящённая жизни и творчеству Варлама Шаламова. Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» (6 +) целый год демонстрировалась в помещении Общества «Мемориал» в Москве, а после этого сразу начала переезд в Пермь. Это неудивительно: ведь именно в наших краях отбывал свой первый срок Варлам Шаламов, выдающийся русский писатель ХХ века.

Авторы выставки, немецкие кураторы Кристина Линкс и Вильфрид Шeллер, работали над ней несколько лет в тесном сотрудничестве с российскими музеями и архивами. Были собраны уникальные материалы — официальные и личные документы, письма, фотографии. На выставке есть альбом, смонтированный из отчётных фотоматериалов НКВД, сопоставленных с отрывками из «Колымских рассказов». Таким образом, разница между пропагандой и реальностью со всей очевидностью выходит наружу.

Северные просторы, бездорожье в снегу, где всякая попытка убежать становится бессмысленной, чувство потерянности, холод, одиночество — всё это нашлось в исторических снимках и работах известного польского фотографа Томаша Кизны, сделанных в начале 1990-х годов. На выставке показаны не только документы,фотографии, книги, видеоматериал и находки из мест бывших лагерей, но и произведения искусства, прежде всего — портреты Шаламова работы московского художника Николая Наседкина.

Центр городской культуры, с 16 марта

В Перми открылась фотовыставка «Дефилировать по-советски» (0+). В выставку вошли ранее не выставлявшиеся собрала 35 уникальных снимков дефиле Пермского дома моделей одежды 1960-80-х годов из Государственного архива Пермского края и личного архива фотографа Анатолия Зернина. Это первая в Перми выставка, посвящённая ПДМО, она открывает серию проектов, посвящённых истории Дома моделей.

Киноцентр «Премьер», до 31 марта

Тема моды будет освещена и в музее PERMM. Там стартовал цикл научно-просветительских лекций о феноменах моды и искусства (12+) в рамках выставки PARADIZARIUM московской художницы Саши Фроловой. Что есть гламур? Счастье или богатство? Поступки или покупки? Любовь или половая физкультура? Самопознание или тесты? Мировоззрение или сезонная мода?

Ближайшие лекции проведёт искусствовед Анна Суворова: 15 марта — на тему «Пионеры советского дизайна» и 22 марта — на тему «Ар деко: блеск и трепет».

Музей современного искусства PERMM

В «Доме грузчика» открылась первая персональная выставка работ художника и дизайнера Александра Кошелева «Художник и обстоятельства» (0+).

«Художник и обстоятельства»

Главный герой произведений Кошелева, как ни странно, тоже художник. Как Дон-Кихот, шаг за шагом он совершает свои маленькие ежедневные подвиги. Смешные, абсурдные и трогательные истории представлены на выставке в виде инсталляций и графических объектов с авторскими комментариями. Игры со словом и изображением привели Александра Кошелева к особому художественному языку, который он сам называет «лирическим концептуализмом».

Авторские экскурсии по выставке пройдут 16 и 23 марта в 18:00.

Дом грузчика (ул. Толмачёва, 11), до 28 марта

Концерт ансамбля «Ба-ба-ту» (6+) посвящён его 25-летию.

Начиналось всё с музыки кантри и русских народных инструментов (БАлалайка, БАнджо, ТУба), отсюда и родилось озорное название. Сегодня в репертуаре ансамбля музыка разных жанров — романсы, рок-н-ролл, популярные песни 1930-90-х годов., наших дней, шансон, музыка народов мира и, конечно же, кантри. Велика палитра и инструментов — гитара, мандолина, банджо, балалайка, ударные, баян, синтезатор, бас, перкуссия и многое другое. В юбилейном концерте зрители услышат лучшее из прошлых программ и новые песни.

Дворец культуры им. А.Г. Солдатова, 10 марта. 19:00

На экраны кинотеатров выходит фильм, снятый на «вечный» сказочный сюжет — «Красавица и чудовище» (12+), мюзикл режиссёра Билла Кондона и ремейк полнометражного анимационного фильма кинокомпании Walt Disney Animation Studios, основанного на одноимённой сказке Жанны-Мари Лепренс де Бомон.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Иэн Маккелен и другие. Во всех кинотеатрах города, с 16 марта«Сплит» (18+) — фильм-хоррор, режиссёром которого выступил М. Найт Шьямалан. В главных ролях — Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула и Бетти Бакли. В центре сюжета Кевин — человек, в котором живёт не менее 23 личностей. Он был вынужден похитить трёх девушек подросткового возраста, и, пока они находятся в заточении, материализуется самая главная личность Кевина — Чудовище.

Во всех кинотеатрах города, с 16 марта

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