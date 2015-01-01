Соликамская епархия подарила мэру города икону

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Соликамская епархия в канун Великого поста приобрела довольно большие христианские ценности. Так, из Франции на вечное хранение были переданы фрагмент шипа тернового венца Иисуса Христа и часть его туники, которые с 13-го века находились на хранении в известном парижском соборе Нотр-Дам. Эти святыни доставил в город глава епархии архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Их представление верующим прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска. Сами святыни будут храниться в Соликамском Свято-Троицком мужском монастыре, где и станут доступны для поклонения верующих.

Как известно, Соликамская епархия была создана в прошлом году. Её возглавляет архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Соликамск стал центром епархии не случайно. Здесь, помимо хорошо исторических памятников православной культуры у священников сложились добрые отношения с местными властями. Городская администрация активно помогает в реставрации многих храмов. Это основная часть взаимодействия двух структур в ходе подготовки к 600-летию Соликамска, которое будет отмечаться в 2030 году.

В благодарность за помощь буквально на днях секретарь епархии отец Иннокентий вручил главе Соликамска Алексею Федотову памятную икону и передал приглашение архиепископа Зосимы на торжественное мероприятие 11 марта, посвящённое 100-летию архиерейской хиротонии священномученика Феофана Ильменского, которое начнётся с Божественной литургии в храме во имя священномученика Феофана Свято-Троицкого монастыря в Соликамске.

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