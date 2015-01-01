Учёные ПГНИУ спрогнозируют влияние серной кислоты на реки Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Учёные Пермского университета получат 3 млн руб. от Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований на реализацию гранта «Применение ГИС-технологий для оценки и прогноза экологической ситуации в угледобывающих районах с критической техногенной нагрузкой» на экологическую оценку и реабилитацию угледобывающих районов Пермского края. .

Исследование затронет, прежде всего, Кизеловский угольный бассейн. В течение трёх лет учёные обобщат данные, собранные за последние 20 лет, используя геохимические, гидрологические методы, а также результаты наблюдения из космоса, определят места загрязнённых водоёмов и создадут публичный геоинформационный портал, на котором будут вести мониторинг экологической ситуации.

Также для Министерства энергетики РФ будет создана комплексная система по реабилитации региона с планированием природоохранных мероприятий.

«В реках Кизеловского угольного бассейна течёт серная кислота, которая образуется в старых угольных шахтах при взаимодействии воды с углём. Кроме того, присутствуют железо и тяжёлые металлы, предельно допустимые концентрации которых многократно превышают норму. Несколько лет назад во время сплава по реке Усьва я обжёг лицо, умывшись из ручья, стекающего вблизи шахт «Усьва 3» и «Таёжная»», — рассказывает руководитель проекта, заведующий кафедрой картографии и геоинформатики географического факультета ПГНИУ Сергей Пьянков.

Учёные считают, что при половодье, когда реки разливаются, кислота и другие вредные вещества, находящиеся в реках,«обжигают» почву и растительность, и уничтожают всё, что находится в затопляемых долинах рек.

«В России такое комплексное исследование - первое в своём роде. Первоначальные результаты показали, что загрязнённые воды уже нанесли экологический урон территориям не только Кизеловского угольного бассейна, но и соседним районам», — говорит заместитель директора Естественнонаучного института ПГНИУ, Заслуженный эколог РФ Николай Максимович.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться