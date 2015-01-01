«Машиностроитель» построит 22-этажный дом в Мотовилихе

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На сайте госзакупок размещён открытый запрос предложений на строительство 22-этажного жилого дома в Мотовилихинском районе Перми по адресу: ул. Гашкова, 32. Заказчиком работ выступило АО «Пермский завод «Машиностроитель».

Дом должен быть построен до 17 апреля 2018 года.

Общая площадь составит 769 кв. м. Всего в новом доме появится 191 квартира, в том числе 101 — однокомнатная, 76 — двухкомнатных, девять — трёхкомнатных и пять — квартир-студий.

Проектную документацию подготовило ООО «Архитектурная мастерская «Евдокимов, Задорнов». По контракту подрядчик должен выполнить строительство дома, а также провести водоснабжение, канализацию, наружный газопровод и наружное освещение.

Напомним, АО «Пермский завод «Машиностроитель» входит в состав военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». Пермское предприятие занимается производством авиационного оборудования, оборудования для нефтехимии, строительными материалами, нефтепромысловым оборудованием и производит продукцию общепромышленного назначения.