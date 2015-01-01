Глава региона поздравил женщин с Международным женским днём

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Сегодня во Дворце культуры им. А.Г. Солдатова прошёл торжественный вечер, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта.

В мероприятии принял участие глава Пермского края Максим Решетников, а также представители городских властей, депутатского корпуса, социальных и общественных организаций, сфер образования, здравоохранения и культуры. В фойе дворца гостей вечера встречали галантные кавалеры, которые дарили дамам цветы и провожали в театральный зал.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— От всей души поздравляю вас с праздником весны — 8 марта! Вы сохраняете семейный очаг наших домов, наполняете их теплом и уютом. Вы дарите жизнь, воспитываете наших детей. При этом вам удаётся достигать вершин в профессии, активно участвовать в общественной, политической, благотворительной жизни. Сегодня здесь, в этом зале, собрались представительницы самых разных профессий. За каждым успехом и достижением Пермского края — ваш ежедневный труд, ваша самоотдача любимому делу. При этом, несмотря на все сложности, которая несёт ваша ответственная работа, вы остаётесь нежными, красивыми и любящими.

В рамках праздничной программы «С любовью к женщине» выступили солисты Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, детский ансамбль «Домисольки», ансамбль танца «Солнечная радуга» и другие Прикамские артисты. Главным подарком праздника стал концерт звёзд Российской эстрады — дуэта «Баян Микс».

Торжественный вечер завершился танцами под духовой оркестр в центральном фойе дворца культуры.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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