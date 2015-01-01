Пермяки предпочитают «двушки» в Мотовилихинском районе

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Специалисты N1.RU опросили более 1,5 тыс. пользователей в Перми, чтобы выяснить, как выглядит идеальная квартира.

Оказалось, «двушки» с изолированными комнатами гораздо популярнее «трёшек» со смежными комнатами, а Мотовилихинский район Перми предпочтительней Ленинского.

Для опроса пользователям были предложены семь параметров идеальной квартиры.

По итогам опроса в новом доме готовы жить 40% опрошенных. На втором месте по значимости идёт вторичный фонд, но не старше 10 лет (27%), либо 20 лет (8%).

Четверть респондентов признались, что возраст дома им совсем неважен.

По количеству комнат в квартире мечты с большим отрывом лидируют «двушки», перегнав «трёшки» и квартиры с четырьмя и большим количеством комнат.

Среди районов проживания самым предпочтительным районом является Мотовилихинский (20% респондентов), затем по степени популярности идут Свердловский и Индустриальный районы. Ленинский район оказался лишь на четвёртом месте.

Идеальная квартира пермяка расположена максимально близко к детскому саду и школе. Не менее важно наличие вблизи дома остановки общественного транспорта и работы. Меньше всего пользователей интересует наличие рядом с домом развлекательных заведений и парковой зоны.

«Новый компаньон»

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