В Прикамье с аукциона продано месторождение ГПС в Берёзовском районе

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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края подвело итоги аукциона на право пользования участком недр местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи гравийно-песчаной смеси на участке вблизи д. Батурята в Березовском районе.

В торгах участвовали три компании: ООО «Строитель», ООО «Дорожник», ООО «Кунгурская база». Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составлял 46 тыс. 90 руб. По итогам аукциона победителем признано ООО «Кунгурская база», предложившее 138 тыс. 270 руб.

Напомним, геологическое изучение на участке ГПС вблизи д. Батурята не проводилось, запасы полезных ископаемых, учитываемые территориальным балансом, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения.

Источник — администрация губернатора Пермского края