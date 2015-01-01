Избран состав совета сторонников «Единой России»

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В понедельник, 6 марта, на политсовете реготделения «Единой России» был избран новый состав координационного совета сторонников партии. Теперь он включает в себя 11 человек, среди них:

Станислав Аврончук, управляющий отделением краевым пенсионного фонда России;

Ефим Гумницкий, директор управления федеральной почтовой связи Пермского края — филиала государственного унитарного предприятия «Почта России» в Перми, Виктор Кобелев, пенсионер;

Дмитрий Красильников, проректор ПГНИУ;

Игорь Кульпин, председатель правления пермской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;

Анатолий Мочалкин, главный военный комиссар Пермского края;

Оксана Полторак, заместитель главы администрации Ленинского района города Перми;

Олег Попов, начальник главного управления Министерства Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю;

Валерий Сергеев, президент Пермской государственной телерадиокомпании «ГТРК-Пермь»;

Ирек Хазиев, коммерческий директор «Агентства налоговой безопасности»;

Виктор Ябуров, заместитель директора ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг».

Председателем совета был выбран единоросс Ирек Хазиев. Сейчас его кандидатура направлена на согласование в центральный совет сторонников партии. Ранее региональный совет возглавлял экс-министр по делам КУБа Олег Сухоруков.

Напомним, в прошлом году ожидалось, что региональный совет возглавит владелец компании «Новоскор» Евгений Фридман. Однако в начале февраля стало известно, что он вошёл в состав центрального координационного совета сторонников «Единой России».

Сторонники «Единой России» не состоят в партии, однако поддерживают её политику.